迎世界少棒賽 南市與中信金融管理學院合推免費英語棒球營
臺南市今年7月將辦第四屆U12世界盃少棒錦標賽，臺南市政府第二官方語言辦公室與中信金融管理學院合作，推出「打棒球 玩英語」免費英語棒球營，學生愛棒球兼能提升英語學習興趣。
英語棒球營屬公益性質，臺南市政府保留部分名額給偏鄉學校，並由中信金融管理學院提供免費交通接駁服務。
「棒球城市」及「推動英語為第二官方語言」是臺南市長賴清德兩大政策，今年夏天，世界少棒賽將在臺南市登場，市府舉辦一系列的「瘋棒球學英語」暖身活動。
首先登場的「全英語棒球體驗營」將於4月底開辦，共分8梯次，市府邀請專業雜誌協助編寫棒球英語手冊。
中信金融管理學院響應活動，召集該校外籍教師，並請來ICRT臺南電臺DJ共同參與。
第二官方語言專案辦公室指出，棒球是臺南市民最熱愛的運動之一。美國大聯盟的選手包括王建民、陳金鋒等都出身臺南。透過全英語棒球營，在參與的學生心中播下種子，讓他們喜愛棒球，也喜愛英語。
全英語棒球體驗營將於中信金融管理學院、億載國小、善化國小3個地點舉辦。時間分別為4/29、5/6、6/10、6/24，每天舉辦2梯次，共8梯次，每梯次30人。
報名日期即日起至3月底截止，採網路報名，並於4月14日公布報名結果與候補名額。報名流程與營隊最新消息以網站提供資訊為準。
(中時)
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