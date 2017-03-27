聯合國專家訪台 介紹永續發展進程
外交部表示，「聯合國永續發展專家訪台團」26日至30日台，明日將會見副總統陳建仁，並向國內相關各界介紹聯合國2030永續發展議程之進展。
外交部指出，行由「聯合國系統學術理事會」（ACUNS）執行長愛德格（Alistair Edgar）博士率團，包括聖文森駐聯合國代表團參事馬歇爾（Sehon Marshall）先生、「哥倫比亞大學法學院沙賓中心」主任伯格（Michael Burger）先生及「國際永續發展協會永續發展目標知識中心」（SDG Knowledge Program，ISD）主任華格納（Lynn Wagner）博士等。
外交部說，訪團將會見陳副總統，拜會立法院、國家安全會議、外交部、行政院環境保護署、國家發展委員會、臺中市政府、行政法人國家災害防救科技中心及臺灣大學全球變遷研究中心。
另外，他們會出席3月27日在外交及國際事務學院舉辦之「永續發展目標論壇」，向國內相關各界介紹聯合國2030永續發展議程之進展。
訪團另將藉此行深入瞭解我國「踏實外交」政策內涵，並就我國落實永續發展政策、環境保護政策、災害防治、國家發展暨政經現況等議題與我國政府官員及民間人士廣泛交換意見。
(旺報)
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