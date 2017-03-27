大葉企管系黃鈺晶 獲彰化縣大專優秀青年
彰化縣政府27日下午舉辦民國106年優秀青年表揚大會，大葉大學企業管理學系大四生黃鈺晶，因課業表現優異且又熱心公共事務，獲頒大專優秀青年。
黃鈺晶指出，企業管理學系培養具備創造力及關懷特質的行銷管理人才，不想自己大學四年只專注於課本上的知識，更想發揮所學應用於公共事務，大一那年第一個參與的活動，是學生會自治研習營，第一次學習當小隊長、晚會活動組組長，第一次學習安排活動流程，從中學到很多，也發現自身不足。
黃鈺晶說，從大一就加入學生會，人生的許多第一次都獻給學生會，大四這年當選學生會長，理解到責任更重，她也因為學生會讓她有機會獲獎，想將這份榮耀與全體學生會共享，未來也期許自己能結合企管系所學，提升管理領導能力，帶學生會更上一層樓。
企管系教師陳怡萍說，黃鈺晶學業表現優異，每學期都領獎學金，更連續四年擔任學生會幹部，積極辦理各項活動，豐富學弟妹的大學生活，充分展現「領導是服務」的企管人特質，因此榮獲全縣大專優秀青年肯定。
學務長黃娟娟強調，今年彰化縣優秀青年選拔，除了企管系黃鈺晶之外，觀光系黃凱彬、運動健康管理學系許伊雯，也同樣獲頒全縣大專優秀青年，學務處同仁黃泰元則獲頒社會優秀青年，餐旅管理系三年級的邱姿雅更獲全國表揚。
(中時)
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