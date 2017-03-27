【了解與互信 兩岸一定旺】首任女特首沒蜜月期!林鄭月娥挑戰三大難關
兩個女性領導人牽動亞洲政局?南韓史上第一位女總統朴槿惠遭彈劾下台，韓國檢方今(27日)正式申請拘捕令逮捕前總統，個人政治生命宣告終結，但她任內拍板薩德進駐南韓，引發中韓矛盾，台灣能有機可乘?另外，香港也新選出第一位女性特首，林鄭月娥面對香港目前的內憂外患挑戰重重，她該如何修補香港與大陸之間的裂痕，又將如何重拾「東方明珠」的光亮？
本集來賓：
大陸社科院台研所主任 曾潤梅
前台北市副市長 李永萍
政大國關中心研究員 嚴震生
歷史作家 王丰
新黨新思維中心主任 侯漢廷
從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信
兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。