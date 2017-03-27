【了解與互信 兩岸一定旺】首任女特首沒蜜月期!林鄭月娥挑戰三大難關

中視新聞

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兩個女性領導人牽動亞洲政局?南韓史上第一位女總統朴槿惠遭彈劾下台，韓國檢方今(27日)正式申請拘捕令逮捕前總統，個人政治生命宣告終結，但她任內拍板薩德進駐南韓，引發中韓矛盾，台灣能有機可乘?另外，香港也新選出第一位女性特首，林鄭月娥面對香港目前的內憂外患挑戰重重，她該如何修補香港與大陸之間的裂痕，又將如何重拾「東方明珠」的光亮？

本集來賓：

大陸社科院台研所主任 曾潤梅

前台北市副市長 李永萍

政大國關中心研究員 嚴震生

歷史作家 王丰

新黨新思維中心主任 侯漢廷

從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信

兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻

(中時電子報)