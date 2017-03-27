台鐵不只牛 還遇過貓狗松鼠豬鳥蛇
台鐵一輛台東開往花蓮的區間車，今天撞死闖入鐵道的6隻小牛。台鐵說，牛隻入侵已非第一次，其他動物還包括貓、狗、豬、松鼠、鳥、蛇等。
台鐵說，這已是第3起牛隻闖軌道遭撞事件，連列車都有損壞，而3月初，在宜蘭才發生一隻山豬闖軌道被撞死的事件。
根據台鐵紀錄，2008年3月及2014年9月，在汐止到七堵及樹林車站，皆發生鳥觸電車線造成斷電，分別影響了3萬及8600名旅客；2014年9月，還有一起松鼠爬上電車線，造成電車線斷落事件。
資深台鐵人更記得還有蛇爬電車線，造成短路的事件。
另曾有台鐵駕駛說在行駛中，看見台灣黑熊入侵軌道，但下車後卻未見蹤影。
台鐵說，入侵軌道的還有貓、狗，雖不致於讓列車受損，但撞到異物，駕駛總會下車查看，影響旅客時間。
台鐵說，2012年就開始推動6年行車安全提升計劃，包括在非高架及地下化路段，增設175公里路線圍籬，今年可完成100公里，預計明年底前全部完成，可預防民眾掉落或進入軌道，同時防範動物入侵。1060327
(中央社)
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