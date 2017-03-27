農藥標準放寬 藍委質疑與廠商有何交易

國民黨立法院黨團副書記長蔣萬安今天說，為什麼農藥放寬的標準比國際寬鬆？背後到底有無與特定團體、廠商有任何交易與利益？農委會和食藥署必須要報告與說明。

政府開放茶葉使用「氟派瑞」的新制暫緩實施。國民黨立法院黨團今天召開記者會，林為洲說，民進黨選前的食安五環政見，一上任後就變成了食安五洞，是漏洞百出，從核災食品到現在放寬農藥殘留標準，政府讓民眾對食安沒信心。

蔣萬安表示，除了氟派瑞外，還有21項農藥也跟著放寬，農委會、食藥署要不要出來說清楚講明白，到底是否還是要罔顧民意？他也質疑，為什麼放寬的標準比國際寬鬆？背後到底有無與特定團體、廠商有任何交易與利益？農委會和食藥署必須要報告與說明。

蔣萬安也說，食藥署去年在市場抽驗蔬果農藥殘留量，不合格率超過10%，但主管單位不去想辦法降低，反而大開後門，讓更多農藥進到台灣，讓農民使用，這樣的邏輯他完全想不清楚，站在為國人食安健康的立場，希望食藥署、農委會等相關單位，要站在國人健康的角度，強力捍衛，這才是行政部門應有的態度。

國民黨團副書記長許淑華表示，南投縣是茶葉產量是全國最高，當這消息一發佈，很多農民都非常緊張；國家對於茶葉農藥的標準都是比照歐美日最高的規格，不清楚政府突然把標準放寬的怎麼高，是不是政府開始在針對有使用氟派瑞的特定茶商，做出特別的設定。1060327

(中央社)