波隆那書展 台灣館童書繪本多元運用
第54屆義大利波隆那兒童書展4月舉行，本屆台灣館由文化部主辦，今年參展主題訂為「台灣無限」，著眼童書繪本的多元運用，呈現台灣童繪實力。
為期4天的第54屆波隆那兒童書展，4月3日至6日在義大利波隆舉行，台北書展基金會自費前進吸睛度最高的歐美區，打造「台灣繪本美術館」，展出台灣插畫家作品，呈現童繪實力，文化部也繼續在亞洲區打造「台灣館」，並以「台灣無限」為主題，展現繪本的多元形式。
2017年台灣館將以「台灣無限」（TAIWAN∞）為主題，展現台灣原創圖像創作轉換成不同形式產品，讓全世界看見台灣童書繪本的無限能量。
從1989年至2017年，台灣共有43位插畫家入選波隆那插畫展，今年波隆那插畫展屆滿50年，台灣館將展示這些插畫家近5年的新書，而這些新書也同步於國內展出，邀請讀者一同探掘插畫家的風格與藝術理念。
文化部所設置的台灣館，呼應書展主題，著重於目前童書產業界的多元呈現。文化部人文出版司副司長鄧美容表示，兒童繪本一直是台灣出版品的主力，這次台灣館將著眼童書繪本結合圖像與故事的跨領域、跨媒材的運用潛能。
開幕當天台灣館將首映國家交響樂團（NSO）改編製作、作曲家陳廷銓創作的交響樂動畫「喀噠喀噠喀噠」，動畫改編自繪本作家林小杯同名作品，首映時林小杯擔任說書人，並由NSO團員以單簧管與低音管現場演奏，鄧美容說，將以聽覺與視覺展現台灣繪本的創作能量。
台灣館也邀請繪本作家賴馬以「從噴火龍到勇敢小火車」為題，暢談如何從一個全職奶爸、變成盤據暢銷排行榜插畫家的創作之路。1060327
(中央社)
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