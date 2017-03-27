南投市防登革熱 4月起環境消毒作業

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南投市公所防範登革熱，自4月6日起至4月28日，清潔隊將展開環境消毒，由里長或指派1人帶領工作人員作業，也請民眾將家戶內外積水容器清洗、倒置，避免病媒孳生。

環境消毒噴藥工作時程已排定，若遇雨致無法進行，將另訂消毒日期，並事先通知里長；社區大樓地下室停車場、庭園等屬私人場所，為安全天考量及避免爭議，不列入消毒作業範圍；消毒前請民眾收拾戶外物品，避免藥物沾汙物品。

(中時)