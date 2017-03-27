東森購物與森森歡慶合併 全館24小時88折起

消費者熟悉的「東森購物」與「森森購物」即將於4月1日起合併為「東森購物」，為慶祝兩家公司合併，首波優惠活動從3月28日(二)上午10:00至3月29日(三)上午10:00，限時24小時，東森購物網與森森購物網聯手推出超級好康優惠，全館88折起，數十萬件商品飆低價回饋，就是要會員們買到剁手！

限定期間購買任一件商品，就送總額1,700元的折價券，消費2件商品還可參加天天抽Rowana行李箱活動，買越多中獎機會越高！當日消費滿3,000元，可以另外擁有1次「麗星郵輪寶瓶星號－雙人石垣島自由行3日」的抽獎機會；下載東森購物APP並完成首次下單，即可獲得85度C午茶兌換券一份與300元折扣金，未來還有許多好康活動將陸續上檔！

面對零售市場競爭日益激烈及消費型態的變化，東森購物總經理彭鴻珷表示，二家公司透過合併，可以達成以下效益：雙方資源整合、擴大營運規模、降低管理成本以提升營運效率及增強全球市場競爭力。除了將成為全台電視購物市占率最高之業者外，亦將積極調整公司營運以發展全通路的競爭策略，為合併後之東森購物前景開創嶄新的契機。

近期東森購物將與韓國現代購物合作，策略結盟。優先考量台灣消費者的需求，將韓國最流行、最具特殊性的優質商品引進台灣；另將進一步參考韓國電視購物節目的呈現方式，提升畫面精緻度以及精準的商品銷售介紹，提供更出色的節目品質，以服務廣大的會員朋友。」

森森百貨(即森森購物)與東森得易購(即東森購物)於4月1日起，二家公司合而為一，以東森得易購為合併後存續公司，森森百貨為消滅公司，合併後存續公司之名稱為「東森得易購股份有限公司」。

森森百貨與東森得易購雙方已於去年105年11月25日董事會後完成簽約，且合併案已經二家公司股東會決議通過，也已經主管機關核准；兩家公司會員現有之權益，不因公司合併而有任何縮水、變更。

東森購物為台灣首家電視購物公司，迄今邁入第18年；與森森百貨合併後，旗下共擁有5個東森購物電視頻道、2個購物網站，分別為東森購物網與森森購物網(森森購物網名稱維持不變)、每月出刊的型錄、行動購物與APP，與消費者做最廣的接觸。自開播以來，已經播出超過30萬檔節目，電視購物節目也從單純的銷售商品進化成分享知識與娛樂的豐富內容。

(工商)