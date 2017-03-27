地方選舉執政黨大勝 梅克爾連任吃定心丸
德國薩爾蘭邦(Saarland)周日舉行地方議會改選，德國總理梅克爾(Angela Merkel)領導的基民黨意外取得大勝，以超過4成的得票率穩坐第一大黨，由於此一地方選舉為今年9月全國大選的首場前哨戰，代表梅克爾四連霸的機率大增。
根據官方公布的初步開票結果顯示，基民黨本次在薩爾蘭邦的得票率為40.7％，較上次的
35.2％激增5.5個百方點，主要對手社民黨得票率則僅29.6％，比上次選舉掉了1個百分點。
(工商)
關鍵字：梅克爾
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