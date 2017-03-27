桃園天幕球場免照 安全堪慮挨批

桃園近2年不斷興建天幕設施，球場、公園都能看到。(蔡依珍攝)

只許州官放火，不許百姓點燈？桃園天幕球場和公園陸續興建，但議員卻發現每個造價上千萬的天幕竟然不用申請建照、雜照，直指民眾連申請雨遮都要申請雜項執照，超大面積的天幕設施竟然免照，質疑安全沒保障、維修不易。

副市長王明德解釋，戶外天幕薄膜屬於可拆卸式的臨時建物，且不提供居住需求，依建築法得免照，市府也制定「桃園市公園管理自治條例」，在公園設置雜項設施得免申請建照，以加快設置雨遮、天幕等簡易型設施的速度，強調工程發包仍須由建築師和結構技師簽名認證，公共工程安全不會打折扣。

桃園市從2015年起，2年編列超過1.5億元，興建14座天幕球場，其中中壢文化公園、蘆竹光明河濱公園、桃園陽明運動公園、三民運動公園及龜山第三運動公園等6座天幕球場已落成啟用，議員黃婉如質疑「一窩蜂」，要求檢討使用年限、維修成本與安全設計，審慎評估成效。

議員黃敬平、謝彰文則認為本來是遮陽避雨用，但卻陸續發生「外頭下大雨、裡頭下小雨」、淹水、飄雨、甚至衍生水患的情況，設計嚴重不當，要求重新檢討、因地制宜。

議員舒翠玲則直指，民眾搭建遮雨棚未申請就被認定是違建強行拆除，市府上千萬的工程，竟然不用申請任何執照，擔憂結構安全無人把關，尤其像中壢文化公園緊鄰住宅區，萬一遇到強颱、強震等不可測的天災來襲，能否承受得住？擔憂吹垮波及鄰近民宅。

體育局長夏金興強調已增加覆蓋範圍、加裝導水天溝等，改善淹水或飄雨等問題，施工中的也一併檢討設計，追加經費改善排水系統，抗風阻力和耐震需求都符合法規，會持續改善，提高天幕球場使用效益及品質。

(中時)