玉里天堂路 景緻不輸伯朗大道
台東縣池上鄉的伯朗大道聞名全省，每逢假日人潮絡繹不絕，在花蓮縣玉里鎮也有條媲美伯朗大道美景的「玉里天堂路」，一條田間小路蜿蜒在一望無際的稻浪之中，讓人忘卻煩惱悠然自得，歡迎民眾一起來探訪這隱藏版景點。
伯朗大道遠近馳名，因蜿蜒在稻田中，景色絕美，也被稱為天堂路，而花蓮最美的193縣道上，其實也有條天堂路，卻鮮少有遊客知道，這條玉里天堂路，就隱身於玉里鎮松浦里，站在玉里天堂路上，兩邊可望見中央山脈、海岸山脈，讓人心曠神怡。
這條小路雖只是一條普通的農用、產業道路，但因小路蜿蜒、加上四季綠油油、金黃稻穗的襯托，當地有不少人也稱其為天堂路；花蓮玉里鎮是全台種植水稻面積最大的單一產區，來到玉里常常能看到一整片稻田美景，拿著相機隨手一拍都能捕捉優美風景，這條天堂路在稻田的幫襯下、也別具一番風味。
附近民眾表示，這附近稻田真的很美，不同季節有不同的味道，尤其稻田休耕時若能種上波斯菊等花，更能增添天堂路的美麗，看膩伯朗大道的民眾，可以換換風味到此一遊。
玉里天堂路其實十分容易找，它就位在193縣道從瑞穗鄉往樂合方向的右手邊，也就是玉溪地區農會信用部松浦分部斜對面。不過，因道路狹小，僅能容許一輛車經過，提醒來欣賞美景的民眾，千萬注意交通安全，勿將車輛隨意停置，避免造成當地農民困擾。
(中時)
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