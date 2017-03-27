結婚47週年 吳敦義：永遠像新婚

結婚47週年紀念日的今晚，前副總統吳敦義帶著夫人蔡令怡吃最愛的燉肉飯，回味40年前的好味道，飯後兩人牽手漫步西門町。吳敦義說，永遠都像新婚一樣，婚後繼續熱戀。

吳敦義透露，婚後兩人到西門町看電影，常吃老牌黃燉肉飯、賽門甜不辣、美觀園、一條龍餃子館，且必喝600CC木瓜牛奶。

結婚這麼多年，吳敦義被問到蔡令怡有什麼優點時笑說，老婆很會管他，如果領帶配色不好，還會糾正他，很雞婆，很像管理人。

蔡令怡則說，吳敦義很有正義感與責任感；吳敦義反問，「不是我癡情嗎」？

如果用夫妻關係來看現在政府與人民的關係，吳敦義說，政府與人民缺乏信任，例如之前向人民說勞工是心頭最軟的一塊，遇到問題就要勞工回去找老闆，讓人失望。1060327

(中央社)