澎湖優鮮認證 尚青安心優質水產品

澎湖推動水產品「澎湖優鮮」認證，今年有6家養殖業者及1家通路商通過認證，讓消費大眾安心購買品質認證的澎湖優質水產品。

澎湖縣長陳光復今天下午在縣長室頒發證書，肯定各業者的努力，希望透過持續行銷推廣，讓大家認識並且購買到正港澎湖尚青的優質水產品。

澎湖縣政府農漁局長陳高樑表示，今年通過「澎湖優鮮」認證，計有：劉天和(鱸魚)、陳文翔(牡蠣)、許秀杯(石斑魚)、翁丁柱(石斑魚)、陳丁貴（牡蠣、紫菜）、林蕙娟（紫菜）等6家養殖業者，一一獲頒「澎湖優鮮」證明標章。

陳光復表示，「澎湖優鮮」建立優質水產品的品牌，深受漁民及消費大眾肯定，參與認證的養殖業者也由最早的12家，逐年提升到今年度的34家，目前已有超過10項認證的水產品，在國內各大知名購物網站上架販售，未來將輔導業者建立自有品牌，持續行銷推廣，讓更多消費者能認識澎湖優鮮的品質保證。1060327

(中央社)