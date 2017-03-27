過往不認戀情 郭富城認愛方媛終結單身

「四大天王」郭富城要當人夫了，細數郭富城情史，過去都只有「緋聞女友」的稱號，像是交往7年的熊黛林，最後仍無疾而終，這次難得認愛中國網模方媛，將終結單身。

郭富城傳將迎娶中國網紅方媛，最遲6月初就會正式成為人夫。郭富城經紀人小美今天也沒否認，「城城只是作為一個適婚年齡的人要做的事」，還說郭富城在年初就有計畫結婚。

51歲的郭富城出道近30年，從最早以「我是不是該安靜的走開」、「對你愛不完」等經典歌曲在港台走紅，演藝事業不斷攀升，也從歌手跨足到演員，還兩度獲得金馬獎影帝，即便51歲，身材依舊保持得像30歲一樣。

郭富城出道多年，情史也豐富，緋聞對象涵蓋香港、台灣、日本，傳過緋聞的包括姚正菁、葉蘊儀、鍾麗緹、朱茵、藤原紀香、苟芸慧、Amanda等女星，但卻始終沒有得到郭富城正面認愛。

即使是外界最為熟知交往有7年的熊黛林，郭富城也從未給過正宮的身分，只有在熊黛林父親肝癌過世時，郭富城似乎以「未來女婿」的身分，跟熊黛林一起分站在第一排，穿著素服送熊黛林父親最後一程，似乎用行動認了熊黛林。

不料兩人最後仍分手，當時還傳出分手時郭富城說，「鞋子不適合，腳經常不舒服，你也會想換一雙舒服的鞋；就像身邊伴侶，應該找合適的穿上去，硬著來只會流血」，將分手以換鞋形容，當時據傳讓熊黛林相當難過。

葉蘊儀和郭富城在1991年拍「九一神鵰俠侶」也傳出緋聞，但郭富城當時名氣漸起，還被封為天王，有一說是因為事業的問題兩人只好分開。

郭富城在35歲拍「雷霆戰警」遇上日本演員藤原紀香，當時傳出兩人迅速墜入愛河，藤原紀香還秘密飛到香港幫郭富城慶生，郭富城更在藤原紀香下榻處過夜，兩人的秘密戀情才被公開。

對照過去郭富城對戀情不願多談，這次他大方認了方媛，從去年就先在微博上貼出一張和方媛在車上牽手的放閃照，還說「這樣開車要慢一點」，並標示方媛，似乎就有想步入婚姻的念頭。1060327

(中央社)