花蓮》「鴻鈞愛心會」關懷弱勢 鳳林分局、鳳林警友會協助完成

致贈慰問金及物資。(楊漢聲翻攝)

花蓮市「鴻鈞愛心會」去年幫助花蓮縣鳳林鎮徐姓單親媽媽打造通舖，讓5個年幼孩子有個舒適安穩的睡眠，關懷偏鄉弱勢不遺餘力；今年「鴻鈞愛心會」再度幫助瑞穗鄉舞鶴村臥病的李姓阿嬤並致贈慰問金，令阿嬤十分感動。

71歲的李姓阿嬤臥床行動不便，平時仰賴女兒照顧，生活費全靠輔助拮据度日，阿嬤的兒子是單親爸爸，以打零工養育2個孩子，但去年髖骨開刀後無法工作，日前更因突發心肌梗塞過世，喪葬費無力負擔，還好鳳林警分局及社會善心人士全力給予協助。

而花蓮市「鴻鈞愛心會」得知後，特別致贈慰問金，希望能讓阿嬤暫解燃眉之急，透過鳳林分局四組警員柯千惠、鳳林警友會幹事徐端陽協助，將愛心會的慰問金親送到李姓阿嬤和女兒位於玉里鎮的租屋處，警友會同時致贈一大箱尿布給阿嬤，希望阿嬤好好休養身體。

花蓮市「鴻鈞愛心會」平時關懷弱勢家庭，特別是偏鄉老弱婦孺的急難救助，路程再遠也會關心。鳳林分局表示，很感謝這些慈善單位的關懷，讓弱勢家庭在艱困環境中仍然能夠感受到社會的溫暖，分局也會盡所能來協助這些弱勢家庭。

(中時)