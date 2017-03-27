有感妻子中風康復 這個舉動讓中和民眾好窩心
新北市中和警分局警友會副主任周貴忠的妻子宋鳳春多年前因中風送醫，所幸經搶救後目前恢復狀況良好，夫婦倆深刻了解「救護車」對於急救的重要性，今（27日）下午捐贈價值280萬元的高頂救護車給消防局國光分隊，配備有AED、履帶式搬運椅、血氧濃度分析儀等救護裝備，造福鄉里。
周貴忠說，妻子多年前中風，如今康復一點都看不出來中風過，每次看到救護車街頭呼嘯而過，就萌生捐助救護車的念頭，得知國光分隊救護車汰換，與妻子討論後，透過吳立法委員琪銘協助，捐助一輛救護車幫助更多的人，助人為快樂之本，要有善心才會有好報，亦為地方貢獻一份心力。
據了解，周貴忠韋擔任中和警分局義警中隊志工團副中隊長暨警友會副主任，服務於中和區多年，並擔任新北市機車商業同業公會榮譽理事長一職，長期秉持仁慈為懷之信念默默行善多年。
高頂救護車總價280萬元，配置為最新型救護器材，包含自動心臟電擊器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀、心肺復甦墊板、數位無線電組及行車紀錄器等。
消防局長黃德清指出，新北市幅員廣闊、人口眾多，救護量連年成長，至105年已達19萬2403件，為因應需求及提供市民最佳服務，自96年起辦理新北市第一期高級救護員訓練（EMTP），至105年EMTP人數已達478人為全國之冠ｍ
救護績效於近年有顯著成效，以更具體之康復出院率比較， 103年127人（5.11%），104年145人（6.17%），105年則上升至165人（7.03%）；此次捐贈相信將有助提升整體緊急救護效能，更得以保障居民的生命財產安全。
(中時)
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