廣州生活評價調查 5年上升17個百分點

廣州社情民意研究中心近日出爐的報告顯示，近5年來，廣州市民生活觀感改善顯著，市民對生活狀況的評價大幅上升17個百分點。

數據顯示，市民對住房、就業、收入、物價水平等民生基本事項滿意度均呈穩步上升﹔從不同人群來看，青少年及老年人對生活狀況的滿意度最高。

《廣州日報》27日報導，追蹤民調顯示，市民對生活狀況的評價大幅上升，表示「滿意」和「比較滿意」的受訪者合計比例，2012年以來持續上升了17個百分點，2016年升至48%，接近兩人中就有一人滿意﹔而表示「不滿意」和「不太滿意」的受訪者合計比例降至10%的低水平。

(旺報)