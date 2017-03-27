黃妃流產4次不求2胎 命理師洩：有貴子命，若不順天命...

黃妃目前沒有生第2胎的打算。（圖／中時資料照）

金曲歌后黃妃和老公結婚12年，經歷4次流產後，現育有2歲兒子「庭庭」，日前受訪透露老公曾暗示過想拚第2胎，但她想起以前的懷孕經驗，加上若懷孕只能躺著不動，擔心沒人照顧兒子，還有年紀問題，所以儘管沒有因流產而傷到身體，仍暫不考慮懷第2胎。對次，命理師江嘉葉則表示黃妃有貴子命。

江嘉葉說，活潑開朗的黃妃，小時候任性不聽話，但婚後性格轉變，對人親切和藹，熱心服務，因此有著好人緣。而她的抬頭紋深淺有序，眼睛亮度均勻，代表財運飽滿，下顎豐滿有氣，不愁吃穿。

從觀察她左眼尾亮光帶煞的現象，易流失小孩，然而下眼皮紋路精緻有氣，代表能生貴子（女），不過依命理來看，「黃妃有二個孩子的命格，若不順天命生產，下輩子還是會與孩子結緣，只是孩子會帶有怨恨之意。」另外，黃妃目前子宮較虛寒，江嘉葉建議找中醫師調理，並可祈求神佛幫助，讓自己順利生產，婚姻生活也能更圓滿。

(中時電子報)