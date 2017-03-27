幫妹出氣 男率眾把妹男友打到住院雙被訴

22歲江姓男子，獲悉妹妹和徐姓男友吵架，去年在妹妹帶領下，夥同黃姓友人等6人強闖徐家把徐男打到頭破血流，幸好及時送醫撿回一命，但仍患有癲癇，兄妹檔稱只是想給徐男教訓，桃檢仍依殺人未遂罪嫌起訴3人。

桃園21歲江姓女子和男友吵吵鬧鬧，去年又因故發生爭吵，江女向大她1歲的哥哥訴苦，江男一聽妹妹被欺侮，找來22歲的黃姓友人等6人要幫妹妹出氣。

一行人去年5月30日晚間直奔徐家，江女持鑰匙登堂入室，江男進門看到在房內玩手機的徐男，隨即和多名友人手腳並用痛毆徐男，直到他倒地不起無法動彈才罷手，徐男緊急送醫手術，撿回一命，但仍因頭部重創引發癲癇。

江姓兄妹否認殺人，只是想給他教訓，江女更說只有開門、沒動手，但檢方認為2人為共同正犯，將江姓兄妹檔連同黃男依殺人未遂罪嫌起訴。

(中時)