全聯買醬油牙膏花415元 中1千萬特別獎

統一發票開獎後，標榜經濟美學、省錢是潮流的全聯福利中心發現，有民眾在台南明興門市花415元買醬油、牙膏等民生用品，中了1000萬特別獎；此外，全聯統計106年1、2月份統一發票，共開出超過24萬個獎項，消費者省錢購物又能中大獎，可說是一舉兩得！

(中時)