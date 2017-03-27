郭書瑤幼時逞兇 咬同學沒人敢反擊

演員郭書瑤主演戲劇「通靈少女」，有陰陽眼慘遭同儕霸凌，照片被同學惡搞成靈堂遺照；她笑說小時候爸爸叮嚀她要兇，果然沒被人欺負，還曾咬同學沒人敢咬回來。

公視與HBO Asia首度跨國合作原創影集「通靈少女」，由「瑤瑤」郭書瑤飾演高中生靈媒「小真」，白天學校上課，晚上宮廟當仙姑，16歲就看盡人世百態，不知是鬼還是人性可怕，只期待平凡少女生活、體會初戀滋味，在遇見樂天愛笑的轉學生阿樂後，人生起了很大轉變。

角色因有陰陽眼，在校慘遭霸凌，照片被同學惡搞弄得像靈堂遺照，還有人故意將符咒貼她額頭。郭書瑤第1次看到道具，驚訝大叫「你們也太壞」，對角色被排擠、無法正常談戀愛感到可憐，「我可以深切感受到她的自卑」。

郭書瑤慶幸小時候很凶，沒人敢欺負她，「以前爸爸就是怕我被人欺負，所以常跟我說女生凶一點沒關係」，據說幼稚園時還曾咬同學，老師罰她給同學反咬一口，結果沒人敢咬回來。

網紅鄭茵聲戲中飾演郭書瑤閨蜜，把對方當上廁所時的「測鬼雷達」，她呼籲現實中碰到霸凌，一定要說出來；客串演出的李千娜也曾莫名被欺壓，國一就有學姐想揍她，「樓梯間碰到會瞪我，說長得又不怎麼樣，為什麼很多人追？」，撂狠話要去廁所修理她，偏偏李千娜不是柔弱女生，反問沒事去廁所做什麼。

「通靈少女」將於4月2日晚間9時於公視頻道、晚間10時於HBO與HBO HD頻道全台首播。1060327

(中央社)