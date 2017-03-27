泡麵飲料銷售衰退 康師傅營收淨利雙跌
頂新國際集團的康師傅控股公司，因為集團的主要產品泡麵與飲料的銷售呈現衰退，去年的總營業額下滑8.0%，稅前淨利也大幅減少21.1%。這種困境短期內很可能難以扭轉。
康師傅控股今天公布2016年財務報告。根據這份報告，去年康師傅集團的營業額達到83.719億美元，稅前淨利為3.718億美元，較2015年分別下滑8.0%與21.1%。
界面新聞報導，身為中國大陸泡麵業界老大哥的康師傅，泡麵銷售遭遇不小挑戰。去年泡麵銷售為康師傅貢獻32.392億美元，占總收益的38.69%，比前一年大幅縮減10.34%。
報導指出，僅管康師傅泡麵在中國大陸的市場占有率仍是處於領先地位，但優勢正在逐步減少。根據市場研究機構尼爾森（Nielsen）的數據，中國大陸的泡麵市場從2011年開始萎縮，2016年市場銷售總量也較前一年下降5.7%。
隨著中國大陸消費者的健康飲食觀念抬頭，以及其他替代食品大量出現的影響，泡麵銷售下滑難以扭轉。對此，康師傅將業務重點轉向飲料類產品，從2006年開始擴大飲料產品投入。
僅管康師傅積極擴大飲品生產與銷售，從茶類、果汁到包裝水無一不包，還和星巴克合作，為星巴克生產瓶裝星冰樂，但飲品銷售也呈現下滑。1060327
(中央社)
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