台九線232K車禍 鳳林分局呼籲減速慢行

駕駛自撞。(楊漢聲翻攝)

27日下午17時40分台九線232公里處傳出一起自撞意外，65歲的蔡姓民眾駕駛自小貨車沿台9線由南往北行駛，行經肇事地點時，撞及中央分隔島，附近民眾立即打110報案，鳳林分局員警趕到現場處理時，發現自小貨車前車頭毀損嚴重，蔡姓駕駛左腿撕裂傷，楊姓及莊姓乘客手腳擦傷，3人受傷立即送至鳳林榮民醫院治療，經查肇事蔡姓駕駛並無酒後駕車情形，詳細事發原因仍待釐清。

(中時)