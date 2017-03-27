學生飆創意！手機就是教室內電器遙控器

復興商工資訊科學生黃博煜、許博威、李漢倫設計「藍芽教室APP」，只要動動手指，透過藍芽輕鬆操控教室內設備。（葉書宏攝）

復興商工資訊科學生黃博煜、許博威、李漢倫設計「藍芽教室APP」，只要動動手指，透過藍芽輕鬆操控教室內設備。（葉書宏攝）

復興商工資訊科學生黃博煜、許博威、李漢倫設計「藍芽教室APP」，只要動動手指，透過藍芽輕鬆操控教室內設備。（葉書宏攝）

我的教室，一指操控！復興商工資訊科學生黃博煜、許博威、李漢倫發現上課時操作電器設備常打斷學習情況，離開時若忘記關電源，還會造成資源浪費，3人耗時2個多月設計「藍芽教室APP」，只要動動手指就可輕鬆操控教室內設備，設計入圍2017第13屆全國電子設計創意競賽。

「藍芽教室APP」透過藍芽可以連結教室內的投影機、麥克風設備、音響、大門、電風扇、總開關，連投影布幕都可以輕鬆操控上下，輕輕一按讓手機成為所有電器設備的遙控器。

黃博煜說，不少同學會占用插座充電，上課時有同學要開電風扇，因此打斷老師授課情況，值日生下課後要檢查所有電器設備是否關閉，若忘記關閉，還會造成資源浪費，開始與其他同學們討論，如何有效管理教室內的電器設備。

人人都有手機，為何不能透過手機來操控教室內設備？黃博煜說，他們決定利用手機內的藍芽裝置來連動教室內的電器設備，最大的困難在於APP與藍芽程式編寫，耗時2個多月設計，期間發生無法連動及程式不穩定等狀況，還好經由老師指導一一克服。

黃博煜表示，若人人都有程式就可以隨意惡作劇教室內的電器設備，因此他們加入的密碼程式，儘管擁有程式若沒有密碼，仍無法順利操控，避免被其他人惡作劇，不讓「藍芽教室APP」成為上課的搗蛋鬼。

(中時)

學生飆創意 手機就是教室內遙控器