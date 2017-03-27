報案別跑錯 關西分駐所搬家了
報案別跑錯地方！原關西分駐所為日治時代至今建築，廳舍不符現代使用，前年在中央街選定新址興建新廳舍，今天（27日）落成啟用，新竹縣長邱鏡淳、警察局長溫枝發等人今共同剪綵，關西鎮長吳發仁指出，「祝福新所業績不要長紅！」
吳發仁今致詞時表示，他家就位在舊所隔壁，「感覺很安心」，不過為了整體考量，新址搬遷到中央街上，鄰近關西鎮老人會館，將提供更便利服務，他也說，希望新所「業績不要太好」，代表關西鎮治安不會太差。
邱鏡淳表示，原廳舍日治時期興建，已不符現代使用，在縣府財政困難狀況下，仍編列預算3500萬興建新廳舍，用以維護關西鎮民的安全。邱鏡淳也指，新址選定由吳發仁、縣議員劉良彬及嚴永秋等人協助，新廳舍為3層樓高、地下1層，期望員警在新廳舍工作，能更用心維護在地治安。
今天關西代表會主席劉德樑、國策顧問黃洸秀、縣議員劉良彬、賴江海、范曰富、嚴永秋，以及縣府秘書長蔡榮光、新埔分局長陳立祺均出席剪綵儀式，舊廳舍則將移交給文化局，預計將重新規劃、整理。
(中時)
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