日將釣魚台列固有領土 陸盼日尊重歷史

我要評比

對於日本文部科學省近日審定日本高中教科書多次將釣魚台列嶼稱為「固有領土」，大陸外交部發言人華春瑩今天表示，日方應尊重歷史和現實，正確教育年輕一代，停止在有關問題上製造事端。

中國大陸外交部舉行例行記者會，根據官網文字實錄，華春瑩回答記者提問時，作上述表示。

華春瑩說，釣魚台（大陸稱釣魚島，日本稱尖閣諸島）及其附屬島嶼是「中國的固有領土」，中方維護領土主權的決心堅定不移。

她表示，「無論日方說什麼，做什麼，都改變不了釣魚島屬於中國的事實」。中方要求日方尊重歷史和現實，正確教育年輕一代，停止在有關問題上製造事端。1060327

(中央社)