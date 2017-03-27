柯文哲：雪蘭莪州4月談YouBike合作

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台北市長柯文哲出訪大馬，並和雪蘭莪州針對交通、創新創業及智慧城市等3大議題簽署合作備忘錄，其中，雪蘭莪州將於4月到台北談YouBike合作。

柯文哲表示，雪蘭莪州4月會到台北談YouBike合作，了解是否能夠整廠輸出，讓整個系統輸出到馬來西亞。

他說，產業的商業談判到台北再談。

柯文哲說，雪蘭莪州人口達到600萬人，但相關產值仍難預估。

他認為，台北公共交通建設的一些資源和模式，如果能夠試驗成功，可以輸出到東南亞其他國家。1060327

(中央社)