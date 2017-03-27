林佳龍：台中港離岸風電盼吸兆元商機
台中市長林佳龍今天（27日）表示，看好台中港離岸風電轉動兆元投資商機，綠能風力發電將成為台中港重要產業，三井不動產outlet預期今年第2季動工，明年底試營運，他也要向台電爭取設立電力博物館，打造高美濕地或梧棲魚港的休憩旅遊廊帶，帶來台中港大船入港的榮景。
行政院宣布中市府爭取「大台中山手線」、「捷運藍線」及「捷運綠線延伸到彰化」等重大建設納入前瞻基礎建設，宣告進入軌道發展新時代，林佳龍表示，推動環狀軌道運輸，讓捷運走到市區與山海屯，路網持續延伸甚至擴及彰投，打造中台灣交通網。
搭上這班前瞻計畫列車，讓台中市提早成為移居城市！」林佳龍表示，將進行捷運藍線下一期規畫，延伸捷運路網至屯區，交通部已同意補助1000萬元辦理「大平霧捷運系統」可行性研究，有助加速啟動屯區捷運計畫。
交通局指出，「大平霧捷運系統」規畫從捷運綠線B13站（大慶車站），沿途行經文心南路、德芳南路，並經旱溪往北，從文心南路大慶站往南到大里、霧峰、太平再轉至北屯，將與綠線形成環狀路網。
林佳龍今天在市政會議中也強調，台中港腹地大發展可期，吸引三井不動產等國際產業到台中港投資，現在台中港的離岸風電招商引資，中台灣被視為全台最好的風場，預期台中港為離岸風力可以吸引上兆元投資。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。