林佳龍：台中港離岸風電盼吸兆元商機

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市長林佳龍看好台中港區推離岸風電，轉動兆元商機，也要向台電爭取設電力博物館。（盧金足攝）

台中市長林佳龍看好台中港離岸風電轉動兆元投資商機，綠能風力發電將成為台中港重要產業。（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天（27日）表示，看好台中港離岸風電轉動兆元投資商機，綠能風力發電將成為台中港重要產業，三井不動產outlet預期今年第2季動工，明年底試營運，他也要向台電爭取設立電力博物館，打造高美濕地或梧棲魚港的休憩旅遊廊帶，帶來台中港大船入港的榮景。

行政院宣布中市府爭取「大台中山手線」、「捷運藍線」及「捷運綠線延伸到彰化」等重大建設納入前瞻基礎建設，宣告進入軌道發展新時代，林佳龍表示，推動環狀軌道運輸，讓捷運走到市區與山海屯，路網持續延伸甚至擴及彰投，打造中台灣交通網。

搭上這班前瞻計畫列車，讓台中市提早成為移居城市！」林佳龍表示，將進行捷運藍線下一期規畫，延伸捷運路網至屯區，交通部已同意補助1000萬元辦理「大平霧捷運系統」可行性研究，有助加速啟動屯區捷運計畫。

交通局指出，「大平霧捷運系統」規畫從捷運綠線B13站（大慶車站），沿途行經文心南路、德芳南路，並經旱溪往北，從文心南路大慶站往南到大里、霧峰、太平再轉至北屯，將與綠線形成環狀路網。

林佳龍今天在市政會議中也強調，台中港腹地大發展可期，吸引三井不動產等國際產業到台中港投資，現在台中港的離岸風電招商引資，中台灣被視為全台最好的風場，預期台中港為離岸風力可以吸引上兆元投資。

(中時)