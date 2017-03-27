午夜園丁有中文版 爸爸幫兒子作品當翻譯
與孩子共讀吧！關西鎮范朝燈家族締造「十子登科」傳奇，其中第8子范光棣為留美博士、知名哲學學者，他的兩子范揚華、范揚夏以英語創作繪本《午夜園丁》在美國熱賣，曾獲選為美國亞馬遜網路書店年度最佳繪本，被譯為20多種語言。中文版本月初出版，今（27日）召開新書發表會，中文版由范光棣親自翻譯，有如父子共同創作，范光棣也贈書給新竹縣文化局，未來在各鄉鎮圖書館也能借閱。
范揚華、范揚夏兄弟的母親為美國音樂家，兄弟倆在美國出生、長大，是插畫家、作家，范光棣則是知名學者，曾在加拿大約克大學任教，返台也曾擔任成功大學藝術所所長，來自關西鎮的望族，在自兄弟倆年幼時，常念故事給兄弟聽。
范光棣表示，繪本、床邊故事會將價值和觀念，潛移默化給下一代，具有啟發想像力的重大影響。新竹縣府秘書長蔡榮光也引愛因斯坦名言「如果你想要你的孩子聰明，念童話故事給他聽吧」佐證，蔡榮光也指，美國《紐約時報》評論此繪本插畫值得收藏，風格結合傳統金屬凹版畫、具現代感的線條，場景充滿奇幻魅力。
繪本故事從住在愁眉孤兒院的小威開始，愁眉巷的居民都沒有笑容，也沒有人注意到小威的動作，突然有一天，大樹一夜之間變成了巨大的貓頭鷹樹雕，陸陸續續出現新的驚奇，讓這個小鎮出現了重大的變化。
今天新竹縣長邱鏡淳、文化局長張宜真等人均出席位在關西鎮拇指園的新書發表會，鄰近的石光國中校長何美慧表示，出書時學校已先採購30本，並由新竹故事協會老師到校導讀，讓學生從繪本插畫藝術、故事到認識在地。
繪本中的園丁，是以范光棣作為範本創作，今天不少讀者、在地人士慕名參加，紛紛拿繪本給「園丁」本人簽名，現場熱鬧非凡。未來在新竹縣各鄉鎮圖書館，均能找到《午夜園丁》繪本。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。