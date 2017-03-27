午夜園丁有中文版 爸爸幫兒子作品當翻譯

《午夜園丁》中文版由范光棣親自翻譯，石光國中學生今天拿繪本，請范光棣親自簽名、留念。（莊旻靜攝）

午夜園丁中文版由范光棣（右二）親自翻譯，將兒子的作品推廣到華人閱讀領域。（莊旻靜攝）

《午夜園丁》在北美出版時造成熱賣，未來在新竹縣各鄉鎮圖書館皆可借閱。（莊旻靜攝）

《午夜園丁》中文版由范光棣（左三）親自翻譯，將兒子的作品推廣到華人閱讀領域。（莊旻靜攝）

與孩子共讀吧！關西鎮范朝燈家族締造「十子登科」傳奇，其中第8子范光棣為留美博士、知名哲學學者，他的兩子范揚華、范揚夏以英語創作繪本《午夜園丁》在美國熱賣，曾獲選為美國亞馬遜網路書店年度最佳繪本，被譯為20多種語言。中文版本月初出版，今（27日）召開新書發表會，中文版由范光棣親自翻譯，有如父子共同創作，范光棣也贈書給新竹縣文化局，未來在各鄉鎮圖書館也能借閱。

范揚華、范揚夏兄弟的母親為美國音樂家，兄弟倆在美國出生、長大，是插畫家、作家，范光棣則是知名學者，曾在加拿大約克大學任教，返台也曾擔任成功大學藝術所所長，來自關西鎮的望族，在自兄弟倆年幼時，常念故事給兄弟聽。

范光棣表示，繪本、床邊故事會將價值和觀念，潛移默化給下一代，具有啟發想像力的重大影響。新竹縣府秘書長蔡榮光也引愛因斯坦名言「如果你想要你的孩子聰明，念童話故事給他聽吧」佐證，蔡榮光也指，美國《紐約時報》評論此繪本插畫值得收藏，風格結合傳統金屬凹版畫、具現代感的線條，場景充滿奇幻魅力。

繪本故事從住在愁眉孤兒院的小威開始，愁眉巷的居民都沒有笑容，也沒有人注意到小威的動作，突然有一天，大樹一夜之間變成了巨大的貓頭鷹樹雕，陸陸續續出現新的驚奇，讓這個小鎮出現了重大的變化。

今天新竹縣長邱鏡淳、文化局長張宜真等人均出席位在關西鎮拇指園的新書發表會，鄰近的石光國中校長何美慧表示，出書時學校已先採購30本，並由新竹故事協會老師到校導讀，讓學生從繪本插畫藝術、故事到認識在地。

繪本中的園丁，是以范光棣作為範本創作，今天不少讀者、在地人士慕名參加，紛紛拿繪本給「園丁」本人簽名，現場熱鬧非凡。未來在新竹縣各鄉鎮圖書館，均能找到《午夜園丁》繪本。

(中時)