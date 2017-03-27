8歲台裔養子命喪洛城槍擊案 1嫌落網

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美國南加州洛杉磯郡的波莫納市（Pomona）上個月發生槍擊案，民宅內8歲台裔男童黃民沺不幸遭流彈擊斃，當局今天逮捕1名嫌犯。

美國廣播公司（ABC）分台「abc7」報導，當局表示，在波莫納市被捕的嫌犯是35歲的侯爾（Sengchan Houl）。監視畫面有助當局破案，但警方並未公布進一步細節。

侯爾被關押在波莫納市監獄（Pomona City Jail），保釋金為200萬美元。他預計28日出庭。

槍手2月20日在第11街1100號街區朝1幢民宅連開數槍，人在屋裡的台裔男童黃民沺（Jonah Min Hwang）意外中彈身亡。黃民沺3年前從台灣孤兒院被領養至美國，他當時和家人到屋主家作客，正與屋主一家共進晚餐。

在黃民沺喪命前，這幢民宅就已是槍手駕車開槍的目標，黃民沺遇害後，又兩度淪為攻擊目標，目前還不清楚這棟房屋遭槍手鎖定的原因，警方正在調查那些槍擊案是否與黃民沺遇害有關。

黃民沺養父母的牧師度納（Adam Donner）說，他們得知槍殺兒子的凶嫌落網後，稍稍鬆了口氣。

度納說：「他們的療傷之路還很長。這並未解答許多問題。我想他們相當感激警方的努力和現階段的結果，但他們依舊失去了孩子。」

當局表示，他們將在明天下午1時舉行的記者會上，公布更多調查和逮捕相關細節。（譯者：中央社劉文瑜）1060327

(中央社)