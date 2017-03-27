全國縣市環境整潔考核，中市獲直轄市優等獎

台中市在全國縣市環境整潔考核，勇奪直轄市優等獎。（圖／台中市府提供）

環保署自104年起以無預警方式，由考核委員擔任「秘密客」至各縣市突襲考核環境維護情形，105年度評比結果日前出爐，台中市榮獲全國直轄市及縣市組第1組優等獎，北屯區及北屯區平福里也分別獲得全國鄉鎮市區組第1組特優獎和村里組第1組優等獎，環保局感謝中央肯定，將持續與環保志工合作，努力維護市容景觀。

環保局長白智榮表示，去年梅姬颱風造成全市上千路樹斷枝、倒塌、廣告招牌散落一地，影響交通及市容，環保局動員各區清潔隊人力、機具與車輛投入清運，各區環保志工也自發性動員，加速復原時間。此次獲獎清潔隊人員及環保志工功不可沒，感謝中央肯定，將持續與環保志工合作，做好環境維護。

市府去年共執行戶外及道路有礙環境衛生的廢棄物強制清除工作共計42件，有效提升住家環境整潔。此外也共動員13萬6000人次，清除3萬7000個積水容器及1000多條輪胎，提醒民眾掌握「巡、倒、清、刷」4大要訣，配合環保衛生機關動員檢查，讓病媒蚊「無處逢生」。

除例行性消除髒亂點外，台中市已於去年1月19日公告實施《空地管理自治條例》，積極推動空地綠美化工作，自104年推動迄今，已完成30處空地綠美化工作，總面積約15公頃，種樹4萬5000多棵，減碳約360公噸，逐步打造台中為友善宜居的花園城市。

白智榮也呼籲市民發揮6大行動力，包括「屋前勤打掃，不堆放雜物」、「違規小廣告，隨手拆下它」、「垃圾不落地，拒絕蟲鼠來」、「遛狗不留便，菸蒂不亂彈」、「雜草要割除，空地綠美化」及「預防登革熱清孳生源」等行動力量，一同維護環境。

(中時)