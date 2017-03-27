蘇丹巴席爾不畏追捕 擬出席約旦會議

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蘇丹總統巴席爾即將於29日出席在約旦舉行的阿拉伯高峰會議，完全無懼於國際刑事法院自2009年以來以涉嫌戰爭罪和種族滅絕罪的長期追捕。

國際人權觀察（Human Rights Watch）督促約旦當局，身為國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）會員，該國有義務拒絕巴席爾（Omar al-Bashir）入境，或是就地逮捕他送交ICC。

但是約旦回覆ICC時表示，蘇丹身為阿拉伯聯盟（Arab League）成員自然有權出席阿拉伯領導人年會。

南非媒體「新聞24」（news24）今天報導指出，巴席爾被控與該國西部地區的達富爾（Darfur）內戰有關聯。

該內戰於2003年爆發，2010年蘇丹政府與地區叛軍簽屬停火協議。這場浩劫至少造成30萬人喪生、270萬人流離失所。

停火協議雖然簽署但並未帶來期待中真正的和平，雙方小規模衝突仍時有所聞。

事實上，去年12月ICC曾向聯合國安理會表達嚴重抗議。理由是，安理會沒有採取迅速而具體的行動去制裁某些不配合逮捕巴席爾的國家。

ICC表示，自2009年開始，巴席爾曾經在多個國家邊境自由進出高達131次，其中不乏ICC成員國。

報導引述蘇丹媒體表示，巴席爾自從遭到ICC通緝後，仍經常出席國際重要會議，只不過對於前往開會國家的安保狀態十分小心謹慎。1060327

(中央社)