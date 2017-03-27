國泰港龍贈現金券 送台灣經香港轉機客

我要評比

國泰航空與港龍航空今天宣布，即日起至9月30日，凡搭國泰或港龍經香港轉機的旅客，可獲贈香港國際機場餐飲及購物現金優惠券，單筆消費滿500港幣可折抵港幣50元。

國泰航空說，旅客可在桃園國際機場、台中國際機場及高雄國際機場國泰航空/國泰港龍航空櫃台，索取香港機場購物及餐飲優惠券，數量有限，送完為止。

旅客索取的購物及飲食現金券，可在10月31日前，在香港國際機場第一、第二航廈及海天客運碼頭的大部分商店和餐廳使用（DFS免稅店及菸草商品除外）。

旅客在指定商店單次消費金額超過港幣500元，可現場立即折抵港幣50元，超過港幣1000元，折抵港幣100元。1060327

(中央社)