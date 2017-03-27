詐騙車手桃園搭火車南下取款 與警街頭追逐落網
詹姓男子從事詐騙車手，多次從桃園搭火車南下，在台南市中西區數個ATM櫃員機臨櫃取款，早遭警方鎖定，3位警員26日晚上9時許巡邏時認出他，四人上演街頭警匪追逐，詹某翻牆、鑽小門仍擺脫不了員警，最後乖乖就逮。
28歲詹姓嫌犯有多項詐欺與毒品前科，加入詐騙集團擔任領錢車手，家住桃園的他，今年已多次聽從詐騙首領指示，獨自搭火車南下，再以計程車接駁，到台南市中西區的櫃員機臨櫃取款，次數起碼40餘次，得手初估約上百萬元。
詹嫌早已成警方秘密追捕對象，只是苦無遭遇機會，市警二分局民權派出所警員馮集源、趙國君與實習生吳政梁三人26日正在街頭巡邏，正巧遇見詹嫌出現，悄悄跟在身後，暗中呼叫支援圍捕。
詹嫌作賊心虛，見警員緊跟，拔腿就跑，警匪上演街頭追逐戲碼。瘦小的他為了擺脫追捕，展現靈活度，翻過中西區成功路郵局外牆，再從小門鑽出。
三名警員身穿防彈衣，仍緊追不捨，最後公園路與北忠街口將他壓制逮捕，詹嫌坦承一日內已盜領約6次，身上查獲17萬贓款，將他依照詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。
(中時)
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