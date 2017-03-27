老闆是五迷！五月天開唱當天 這家公司員工放假

五月天29日將在大安森林公園免費開唱，志杰科技日前發出的休假異動公告，為體恤員工前往不易，「3月29日全體公休乙日」。(擷取自BEST臉書)

五月天成軍滿20周年，3月29日將重返當年第一次登台演唱的地點大安森林公園，舉辦免費演唱會。近日網路瘋傳一張由志杰科技發出的休假異動公告，指出公司體恤員工前往不易，「3月29日全體公休乙日」，讓網友直呼「想加入這公司了！」

近日網路瘋傳一張由志杰科技發出的休假異動公告，內容指出：因「五月天成軍20週年紀念日」，公司體恤員工前往不易，為避免人潮推擠，故3月29日全體公休乙日，並暫停客服及出貨。公告更貼心提醒員工務必注意自身安全及環境整潔，建議結伴前往，「不要讓同事一個人，承受搶位得殘忍」。

該公告一出，立刻引發網友討論，表示「請問缺員工嗎」、「我想加入這公司了」、「超棒的老闆」、「老闆應該也是五迷吧」、「我也好想有這種老闆ㄚㄚ」、「這公司福利也太好」、「王老闆人太好了吧！」、「好好哦！我也要這種boss」。

據中央社報導，該公司一名員工證實有這份休假異動公告，並表示主要是因為不到40歲的老闆王信騏本身就是「五迷」，為體恤員工，3/24上午已先傳訊息通知員工3/29放假一事，再請人事部門出具正式公告。該員工表示3/29當天全公司約10人都可放假，有些同事已經約好早上再一起前往大安森林公園。

有網友在PTT指出國北教大實小下午的社團課、課後班通通取消，而金華國中也決定中午放學。對此，國北教大實小學務主任陳建廷回應，小學本來週三就只需上半天課，但因當天有演唱會，所以提醒家長要注意交通情況；金華國中學務主任林佑忠說，學校仍維持正常上下課，但學校在公園旁，憂心周邊車潮、人潮，當天取消晚自習、課後輔導。

(中時電子報)