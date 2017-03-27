老闆是五迷！五月天開唱當天 這家公司員工放假
五月天成軍滿20周年，3月29日將重返當年第一次登台演唱的地點大安森林公園，舉辦免費演唱會。近日網路瘋傳一張由志杰科技發出的休假異動公告，指出公司體恤員工前往不易，「3月29日全體公休乙日」，讓網友直呼「想加入這公司了！」
近日網路瘋傳一張由志杰科技發出的休假異動公告，內容指出：因「五月天成軍20週年紀念日」，公司體恤員工前往不易，為避免人潮推擠，故3月29日全體公休乙日，並暫停客服及出貨。公告更貼心提醒員工務必注意自身安全及環境整潔，建議結伴前往，「不要讓同事一個人，承受搶位得殘忍」。
該公告一出，立刻引發網友討論，表示「請問缺員工嗎」、「我想加入這公司了」、「超棒的老闆」、「老闆應該也是五迷吧」、「我也好想有這種老闆ㄚㄚ」、「這公司福利也太好」、「王老闆人太好了吧！」、「好好哦！我也要這種boss」。
據中央社報導，該公司一名員工證實有這份休假異動公告，並表示主要是因為不到40歲的老闆王信騏本身就是「五迷」，為體恤員工，3/24上午已先傳訊息通知員工3/29放假一事，再請人事部門出具正式公告。該員工表示3/29當天全公司約10人都可放假，有些同事已經約好早上再一起前往大安森林公園。
有網友在PTT指出國北教大實小下午的社團課、課後班通通取消，而金華國中也決定中午放學。對此，國北教大實小學務主任陳建廷回應，小學本來週三就只需上半天課，但因當天有演唱會，所以提醒家長要注意交通情況；金華國中學務主任林佑忠說，學校仍維持正常上下課，但學校在公園旁，憂心周邊車潮、人潮，當天取消晚自習、課後輔導。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。