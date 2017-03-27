林佳龍網路專訪：市政首重交通建設及空汙改善

台中市長林佳龍27日接受網路專訪暢談市政藍圖，首重交通建設與空汙改善。（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天（27日）接受YAHOO TV專訪，與主持人彭啟明暢談市政整體成果展現及未來願景規劃，也回應網友關心的議題，強調市府將積極從交通建設及空汙改善兩大面向，推動市政，此外包括社會福利、青年就業、中區再生、治安等各層面的理想藍圖，也都已擘劃啟動，持續打造台中成為宜居城市、生活首都。

林佳龍在專訪中從空氣品質談起，他表示，近5年，台中的空氣品質其實是逐漸改善中，台中去年PM2.5年均值降到22.8微克/立方米，相較100年的35微克/立方米約減少四成；而汙染的來源很多，除了台電工廠，還有汽機車的排氣、廚房油煙、裸露工地或是露天燃燒等，市府將逐一擊破汙染源。

針對台中火力發電廠燃煤鍋爐造成的汙染源，市府制定《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，要求台中火力發電廠4年內減少生煤使用量40%；並要求生煤堆置場室內化，這是台中火力發電廠成立以來，很重要的進展，而台中火力發電廠已向經濟部爭取到140億元的預算，興建三座棚式煤倉，後續市府將依自治法規期程，要求台電公司加速推動，期盼大幅削減汙染物的排放

此外，為鼓勵企業使用天然氣取代燃料油或生煤，市府已於104年9月訂定「台中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，截至去年底，已有15家業者改用天然氣鍋爐並向市府申請補助；而今年的補助由30萬元提高至50萬元，以提高業者更換設備的意願。

另針對台中市的二行程機造成的汙染問題，林佳龍指出，台中市目前仍有約20萬輛二行程機車，為加速推動民眾汰換二行程機車及新購電動二輪車，市府今年加碼7100萬元，並同時向中央爭取補助經費6400萬元，目前合計達1.3億元之補助經費，希望以每年5萬輛為目標，全力汰換二行程機車

網友關心捷運綠線期程及監察院針對BRT糾正市府，林佳龍表示，捷運綠線預計於明年試營運、109年全線通車，目前電聯車已運抵台灣，整體積極朝捷運時代前進中。

過去無實施專用路權及優先號誌「假BRT」，轉型為優化公車專用道後，相關數據顯示台灣大道整體行車效率提升，加上公車10公里免費、重新檢討公車路網及路權分配等改革政策，提升台中交通運量，也獲市民認同。

林佳龍也指出，其餘交通建設方面，包括鐵路高架化、大台中山手線計畫、4年500公里路平專案等都持續推行中，過程中難免會有「短期陣痛期」出現，市府均做好配套措施因應，相信隨著交通建設推展，無論是市民或是旅客，都能感受到台中交通真的不一樣。

此外，林佳龍也談及台中治安，據內政部警政署統計數據，台中整體治安表現平穩，「每10萬人口犯罪指標案件發生數」已連續數月為六都最低，春安工作、打擊詐欺績效也表現優異，透過科技偵防、大數據等持續以行動改善治安。

觀光旅遊部分，CNN刊登文章指出台中是台灣最適合居住的城市，調查研究機構歐睿信息諮詢公司公布「全球百大旅遊目的地城市」，台中也首度入選。

對於明年即將迎接台中世界花卉博覽會，林佳龍表示，花博是台中升格為直轄市後的重要國際盛會，以在地花卉產業發展優勢，規劃三展區結合「生產、生態、生活」，響應永續發展的理念，期待有800萬人次前來台中參觀。

他強調，市府將積極從交通建設及空汙改善兩大面向，推動市政，此外，包括社會福利、青年就業、中區再生、治安等各層面的理想藍圖，也都持續推展中。

(中時)