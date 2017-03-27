不敢說話用手寫 保警技巧攔詐騙

保七小隊長蘇怡慶（中）、警員傅柏舜（右）技巧地與邱先生透過紙張不斷在櫃檯前『手寫對話』，攔阻78萬元。（張企群翻攝）

保七警員傅柏舜於邱先生願意開口後於櫃檯前勸說情形。（張企群翻攝）

保七小隊長蘇怡慶（左）、警員傅柏舜（右）、邱旺一（中）於臺銀桃園分行櫃檯前攔阻78萬元「爸爸救我」詐騙案。（張企群翻攝）

保七員警（紅圈）與邱先生（綠圈）在紙上的對話。（張企群翻攝）

保安警察第七總隊第一大隊桃園警勤室小隊長蘇怡慶、警員傅柏舜、邱旺一等3員，3月24日下午1時許，在台銀桃園分行營業廳擔服勤務時，見58歲邱姓民眾神色慌張在櫃檯前，要辦理提款78萬，直覺有異，便一同上前關心。

對於保七員警的關心詢問，邱男卻一直雙唇緊閉不說話，因是領大額的現金，在保七員警不放棄不斷關心詢問下，才在紙張上寫著我兒子幫朋友作保被押，要領新臺幣78萬救人！

保七員警研判這應該是『爸爸救我』的詐騙手法，立即商請台銀行員張榮樺先生暫時停止付款，並技巧地與邱男樣透過紙張不斷在櫃檯前『手寫對話』。邱男表示他第一次接到這種詐騙電話，電話內的哭喊求救聲又很像他的兒子，便心急地依詐騙集團指示，至住家附近的台銀桃園分行提款。

詐騙集團並交代他的手機要持續保持通話不能掛斷，如果遇到銀行查證絕對不能說話，也不能回答任何問題，只要對其他人開口說話讓電話中自稱張姓黑道角頭聽到，就會馬上對他兒子下毒手。

透過不斷地『手寫對話』，保七員警取得兒子的電話號碼後聯繫求證，兒子此刻正平安地在公司上班。邱男確定兒子平安無事後，不斷感謝保七員警幫他守住辛苦工作所賺的78萬血汗錢。本案則由保七總隊第一大隊將相關事證送交轄區桃園分局，繼續追查幕後詐騙集團。

(中時)