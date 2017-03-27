不敢說話用手寫 保警技巧攔詐騙
保安警察第七總隊第一大隊桃園警勤室小隊長蘇怡慶、警員傅柏舜、邱旺一等3員，3月24日下午1時許，在台銀桃園分行營業廳擔服勤務時，見58歲邱姓民眾神色慌張在櫃檯前，要辦理提款78萬，直覺有異，便一同上前關心。
對於保七員警的關心詢問，邱男卻一直雙唇緊閉不說話，因是領大額的現金，在保七員警不放棄不斷關心詢問下，才在紙張上寫著我兒子幫朋友作保被押，要領新臺幣78萬救人！
保七員警研判這應該是『爸爸救我』的詐騙手法，立即商請台銀行員張榮樺先生暫時停止付款，並技巧地與邱男樣透過紙張不斷在櫃檯前『手寫對話』。邱男表示他第一次接到這種詐騙電話，電話內的哭喊求救聲又很像他的兒子，便心急地依詐騙集團指示，至住家附近的台銀桃園分行提款。
詐騙集團並交代他的手機要持續保持通話不能掛斷，如果遇到銀行查證絕對不能說話，也不能回答任何問題，只要對其他人開口說話讓電話中自稱張姓黑道角頭聽到，就會馬上對他兒子下毒手。
透過不斷地『手寫對話』，保七員警取得兒子的電話號碼後聯繫求證，兒子此刻正平安地在公司上班。邱男確定兒子平安無事後，不斷感謝保七員警幫他守住辛苦工作所賺的78萬血汗錢。本案則由保七總隊第一大隊將相關事證送交轄區桃園分局，繼續追查幕後詐騙集團。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。