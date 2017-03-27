年輕人盼兩岸和平 郝龍斌：民進黨應勇敢接受九二共識

遠見雜誌最新民調顯示，29歲以下的年輕世代，逾五成認為兩岸和平很重要；但只有10%認為轉型正義很重要，參選國民黨主席的現任副主席郝龍斌27日表示，這代表年輕世代是很務實的，大家都希望民進黨政府把重點放在拚經濟、顧民生，不要只搞意識型態。

郝龍斌強調，台灣人很勇敢，會勇敢追求自己的理想，現在的問題是，民進黨要勇敢，要勇敢承認台獨這條路是走不通的，要勇敢接受「九二共識、一中各表」。

郝龍斌27日參加中天新聞台「夜問打權」節目錄影，接受主持人黃智賢訪問，作上述表示。對於日前日本總務省副大臣來台，再提希望福島食品進口，與民進黨立委王定宇聲稱是國民黨放寬農藥使用等事，郝龍斌表示，民進黨是「詐騙集團」，一再宣稱「食安五環」，但選前說不開放美牛，選後開放美豬；選前強調非核家園，選後卻要進口日本核災食品；現在大幅放寬農藥殘留量，根本是製造「食安惡夢」，還把民眾的不安，轉嫁到國民黨身上，非常不負責任。

對於食藥署「髮夾彎」暫緩氟派瑞農藥的使用，郝龍斌指出，要開放氟派瑞用在茶葉上，是非常離譜的，「茶葉能夠沖洗嗎？」茶葉對農藥當然是要零容忍，他更擔心的是，民進黨政府在農藥問題上的不專業，會影響茶葉外銷，讓一般民眾恐懼，若連沒問題的蔬果都不敢吃的話，傷害更大！

談到「一例一休」影響觀光業時，郝龍斌表示，他上周到日月潭，業主說，以前潭上無數船隻，現在只有3艘；以前旅館飯店都客滿，現在卻是寧願館休，也不開張，以免愈開愈虧。

他再提到，因為兩岸關係冷對抗，大陸與台南學甲虱目魚契作暫停，漁民損失慘重，虱目魚從一斤46元跌到一斤32元，每斤虧本4元，學甲漁民都在問，「要承認九二共識有那麼難嗎？」「難道意識型態比人民生活重要嗎？這是什麼政府？」

(旺報)