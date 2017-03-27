沙崙農場將蓋國際影城 生態與開發引發爭論話題
台南市政府確定在950公頃的歸仁區沙崙農場上打造200公頃的國際影城，引發維護生態與地方發展的熱門話題，台南市都發局認為影城對生態影響有限，未來會做環境影響評估。
行政院文化部規劃在台灣興建一座大型的國際級影城，台南市政府提供的沙崙農場200公頃土地去年底已經過行政院長林全認可，將成為台灣史上最大影城，不只室內攝影棚，還包括外景片廠。
不少當地居民樂見已荒涼數十年的農場得以開發，甚至組成「大武崙綠能園區促進會」期待影城帶來地方繁榮發展與觀光效益。
這項開發案面臨環保團體質疑，來自10個社會公民組成NGO環保團體籌組「沙崙農場守護聯盟」，提出農場內有106種鳥類棲息，擔心鋪上水泥柏油後衝擊原有生態，且蓋好的影城還可能變成蚊子館，希望開發前有妥善的環境評估。
沙崙農場守護聯盟希望沙崙農場開發案可獲得相當程度的保留，不須列保護區，可以做市民生態觀察、跑步、散步的空間，維持「低度利用」現狀，成為人類與自然和解共處的環境。
沙崙里里長李明山認為環團對沙崙農場不夠了解，鳥類棲息地是在造林區，不在開發場域，他指出多數居民是樂見當地加速發展。
另有當地部分居民疑慮沙崙農場蓋影城能否帶來實質收穫，邀請環保團體代表前往演講，希望聽取環保角度的見解。
台南市都發局強調計畫開發的200公頃場域只是農場一部分土地，對生態影響已降低，這塊開發場域種植的牧草每年都會收割，鳥類不可能築巢，以草鴞為例，該地只是覓食區而非住處，政府在開發前一定會做好環境影響評估再著手。
(中時)
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