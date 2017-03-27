中市聯合婚禮送港澳機＋酒好禮
106年度台中市市民暨公教人員聯合婚禮，將以充滿鮮花與浪漫的元素，讓蝴蝶與花朵環繞幸福新人，分享幸福喜悅，此次並提供港澳機加酒等多項好禮，3月31日上午8時起在台灣大道市政大樓四樓集會堂受理現場報名，預計150對名額，額滿為止。
台中市政府每年精心策劃浪漫幸福的聯合婚禮活動，備受新人期待，今年度市民暨公教人員聯合婚禮活動，將於5月28日下午3時至5時舉行，歡迎台中市新人報名參加，一同見證幸福喜悅。
民政局長蔡世寅表示，本次聯合婚禮舉辦於初夏時節，同時呼應2018台中世界花卉博覽會，婚禮充滿鮮花與浪漫的元素，在蝴蝶與花朵環繞之下，引領150對新人步入甜蜜婚姻殿堂。
此外，本次聯合婚體提供眾多好禮，包括香港、澳門三天兩夜機加酒自由行各1組，以及山線、海線兩天一夜蜜月之旅住宿券各3組，還有迷你智慧型掃地機器人5台及「生育雞金」新台幣3,000元3組，將以抽獎方式送出；未抽中獎項的新人，民政局也將贈送台中在地糕餅。
(中時)
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