政府決心發展影視產業 影城才能永續經營

我要評比

台南市政府過去少有影視相關政策，地方政府在興建一座台灣史上最大的國際級影城之前，應先充分檢視城市整體的產業脈絡，下決心發展影視產業，制定配套措施，畢竟花錢蓋硬體容易，永續經營才是問題。

台灣已有台北市的中影文化城、新北市規劃成立影視中心基地、台中市政府有心在霧峰發展影視產業，加上台南市政府的沙崙農場國際影城計畫，台灣各縣市政府對興建電影片廠的興趣濃厚。但電影從業者提醒政府勿陷入迷思，「不是影城蓋好，就會有人來拍片」。

台南市安南區天馬電台正由魏德聖爭取蓋片廠拍片，拍完可能留做影城，白河區民營的電影文化城才剛關閉，歸仁區沙崙農場即將興建國際影城，真正吸引製片團隊拍片的原因，除了硬體環境，最重要的是地方政府政策上的配合。

高雄最早成立電影委員會，在協拍電影工作上的經驗受到好評，台中市政府已成立協拍中心，設置攝影棚，給人感受有心發展影視產業的決心。

國家電影中心執行長陳斌全認為，想招攬國際製片團隊要到台灣拍片，片廠打造需配合當地環境資源，台南市街景代表性不如台北、高雄，相關影視政策起步較慢，電影從業者重視的是地方政府定出明確的影視政策，給人感受發展這項產業的決心。

台南市要蓋大規模的影城，除了提供在地製片團隊，無非希望吸引國際拍片團隊進駐，若未有完整的配套措施，一味冀望興建電影城帶來觀光效益，那不如蓋個遊樂場。

(中時)