桃園專屬旅行平台 吃喝玩樂一網打盡

桃園創新提出以縣市為主的小旅行銷售平台，5大主題、12條遊程「一指搞定」，市長鄭文燦邀請大家來感受桃園的多元文化節慶。（蔡依珍攝）

桃園創新提出以縣市為主的小旅行銷售平台，5大主題、12條遊程「一指搞定」，市長鄭文燦邀請大家來感受桃園的多元文化節慶。（蔡依珍攝）

桃園觀旅局創新提出以城市為主的小旅行線上服務銷售平台「桃園自在遊」，匯集在地絕美的自然風光、特色美食、歷史人文，設計5大主題、12條遊程，想玩什麼全都能24小時「一指搞定」，現在還加碼推出4人同行1人免費的限時優惠活動，市長鄭文燦邀請大家來感受桃園的多元文化魅力。

鄭文燦說，市府推出「FunTaoyuan桃園自在遊」計畫，讓遊客能「即選即訂，暢遊桃園」，線上規畫12條整合景點、商店、旅遊、社區導覽的旅遊路線，包括單車、生態旅遊、觀光工廠等類型，也可線上預約及繳費，結合社區小旅行，讓每位遊客感受桃園各地風情及濃濃的人情味。

鄭文燦指出，「FunTaoyuan桃園自在遊」架上有12條精選路線，充分展現桃園特色：「龍岡心米干情」遊客可體驗品嘗著名的雲南美食米干，遊覽客家文化中心、忠貞市場、龍岡清真寺等，感受全國獨一無二的異國風情；「鐵馬行腳桃園」則可悠遊三坑鐵馬道，欣賞三坑生態公園、三坑老街、稻浪花海，一路騎鐵馬經過大溪橋，則可前往大溪老街、大溪河濱公園等，還可一路騎到鶯歌、淡水；其他包括新屋綠色隧道、龍潭大池、南崁溪沿岸及觀音蓮花園休閒農業區等處，也很適合單車自由行。此外，還有「農博樂逍遙遊」、「桃園品酒饗宴」等主題路線，非常精采，可以讓旅客享受高品質、有深度、又充分放鬆的旅程。

桃園沿海有許厝港溼地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等四大地景亮點，其中許厝港濕地橫跨埔心溪、新街溪、老街溪等河口，約有961公頃，是全國最大濕地，鄭文燦說，市府正向內政部營建署申請保育再利用計畫，未來遊客可將車輛停在台61線，改以步行或騎單車進入參觀，看夕陽、風車、候鳥生態、紅樹林水筆仔。內海國小也設有「許厝港濕地生態教室」，可教導大家如何辨認鳥類，認識生態。

桃園航空城周邊有許厝港溼地、竹圍漁港，未來也規畫設置「溪海休閒農業區」及「黑貓紀念公園」，保存文化與自然景觀，市府持續開發旅遊便捷公車，串聯景點、飯店及社區，在桃園國際機場、高鐵桃園站等交通樞紐，接送遊客到達景點，方便旅客能在踏入台灣時，可以進行一日遊或兩日遊。

觀光旅遊局長楊勝評表示，「桃園自在遊」是由觀光旅遊局結合民間線上旅遊業者共同開發，全國首創由公部門主導，整合觀光旅遊資訊、線上預約行程、付款金流與顧客服務的旅遊服務平台，提供全套完善的旅遊服務，並配合特別節慶活動、季節限定景觀，規劃專屬限量行程及在地深度體驗的特色微旅行。

楊勝評說，「桃園自在遊」提供24小時線上預訂，其中5條精彩遊程將推出「四人同行，一人免費」的限時限量優惠，包括「石滬親子小旅行」、「新屋-輕騎行」、「三坑老街客家文化漫漫遊」、「石門大圳三坑老街鐵馬遊」及「大溪老街-花木傳情田園一日逍遙遊」等，歡迎遊客把握；詳情請上桃園自在遊主題網頁查詢。

(中時)