河南明代古墓出土 官服保存良好

河南省太康縣一處工地施工時挖出一座明代古墓，乾屍保存完好，遺體上的官服也保存良好，幾乎沒有破損。根據墓誌銘等判定，該墓主名叫顧樸，官至右都御史，是顧佐後人。

新浪網27日報導，墓誌銘記載墓主是明代的顧姓右都御史，為明代御史顧佐之孫。太康縣文物部門獲悉後，立即趕去現場，2全天候專人值班。

據《太康縣文化志》載，顧禦史，姓顧，名佐，字禮卿，太康縣城西顧窯人，明朝建文年間進士，永樂初年任應天府尹，明遷都北京後，顧佐任順天府尹，永樂八年任御史。後葬於太康縣，顧佐墓於1989年太康縣人民政府公布為縣級文物保護單位。

墓高8公尺，周長80公尺，墓塚為圓錐形，墓前有石馬樁兩個。顧佐（1376至1446年）為官剛正，被人比作北宋的包拯。相傳顧佐入內廷辦公，獨處一間小夾室，不是議政不與官員們群坐。人們稱他為「顧獨坐」。正統十一年（1446年）去世，此次出土的墓葬，為顧佐之孫顧朴。

(旺報)