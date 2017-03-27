79個中的唯一 全班男生都送她生日禮
中國大陸山西省太原市中北大學裝甲車輛工程系有個班，全班只有1個女生。她生理期借不到衛生用品，沒有傾訴心事的人；但生日時，卻收到全班男生送的禮物，平安夜，每人送她1個蘋果。
山西青年報24日報導這個全班79名學生，卻僅有1個女生的故事。中新網微博等媒體近來都轉載這則報導，引發大陸網友熱烈討論。
有網友打趣說，「78個蘋果要吃多久啊！哈哈哈哈！果然是理科男送的禮物！」還有網友說，「就像擁有一個龐大的男性後宮團。」
侯金鳳2016年大學入學考試結束後，選擇了中北大學裝甲車輛工程系，沒想到班上只有她1名女生。一開學時，班上同學還發起投票，猜猜唯一的女生是長髮或短髮，侯金鳳心底雖有些生氣，但還是參與投票。
身為班上唯一的女生，侯金鳳生理期借不到衛生用品、沒有手拉手去廁所的好閨蜜，也沒有逛街的同伴。
不過，她去年11月過生日時，卻收到全班每個男生送的禮物，包括紅包、音樂盒、棉花糖、糖葫蘆等。當天像是一種盛大節日的儀式。
去年平安夜，每個男生都送給她1個大蘋果，還寫下「因為有你，裝甲更精彩」的話語。
侯金鳳擁有「班花」稱號，班上不少男生希望能追到她。沒想到侯金鳳悄悄交了男朋友，不是班上的男生。班上男生有點惋惜，但還是對她說，「要是他欺負你，就告訴我們，我們給你撐腰。」。1060327
(中央社)
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