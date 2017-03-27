婦憂兒欠錢被綁急領款 保警識破騙局攔截80萬
保安警察第七總隊第一大隊嘉義警勤室主管陳俊雄、副主管林朝青、警員陳昱呈3員，3月24日下午3時10分許，在台銀嘉義分行營業廳擔服防搶勤務時，見70歲的李媽媽趕在銀行關門前，急著要辦理80萬元提款，神情十分緊張，並不斷在櫃檯前講手機說著「是是是、好好好」，直覺有異，便上前關心瞭解。
李媽媽急著要提款，直說這個要救兒子之用！保七員警研判這應該是「媽媽救我」的詐騙手法，先商請台銀襄理方寵惠先生暫時停止付款。心急的李媽媽說接到林姓黑道角頭電話恐嚇，他兒子為朋友作保欠了80萬元，現在朋友跑掉了，她的兒子現在的手上，如不馬上交錢，今天就會被處理掉，反而哀求員警不要阻擋她領錢救兒子。
李媽媽說，她第一次接到這種詐騙電話，電話內的哭喊求救聲又很像他的兒子，擔心兒子遭受不測，一接到電話，二話不說，就急忙寫一張字條丟給女兒，上面寫著弟弟有危險，便衝出門騎著機車至銀行提款救人。
李婦的女兒日前左手因故受傷，看到媽媽急著衝出門，也不顧自己手傷急忙地跳上機車從後一路追趕，而後從手機聯絡才知道媽媽在台銀領錢，但好在老媽已先被3名保七員警提前於銀行櫃檯攔下。
經由保七員警與兒子聯繫求證並確認，李婦兒子兒子正平安地在公司上班。李媽媽確定兒子平安無事後，與女兒不斷感謝保七員警幫她守住這80萬老本。本案保七總隊第一大隊業將相關事證送交轄區分局，繼續追查幕後詐騙集團。
(中時)
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