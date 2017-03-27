中職開幕周退燒？ 觀眾人數不比去年

中信兄弟26日在洲際球場進行主場開幕戰交手統一獅，共9659名觀眾進場。（中央社資料照）

中華職棒28年上周末開打，有了新球團富邦悍將的加入，球季開打前就掀起話題，25日在新莊棒球場的開幕戰票房也開出滿場紅盤，然而開幕周第2天的兩場賽事，觀眾人數卻下滑不少，連最具人氣的兄弟，主場開幕戰觀眾人數都寫下近5年新低。

去年中職開幕戰由Lamigo桃猿在桃園球場中信兄弟，球季開打前兩隊的交鋒就引發不少話題，開幕戰當天雖然天候狀況不佳，仍吸引19393名球迷進場，寫下聯盟開幕戰紀錄。

富邦悍將前身義大犀牛，去年平均進場人數4280人排名4隊之末，今年易主後，富邦大手筆為球隊打造出新氣象，今年開幕戰與中信兄弟上演「金控大戰」，儘管當天北部雨勢不斷，球迷仍把1萬2千5百個座位的新莊球場坐滿。

只是富邦隔天繼續在新莊交手Lamigo桃猿，天氣依舊不穩定，進場人數只剩開幕戰的一半，僅5918人，去年桃猿在主場的第2場比賽碰上義大犀牛，比賽因雨延至4月4日的清明連假舉行，票房依然有9412人。

至於中信兄弟，去年主場開幕戰在新莊交手統一獅，周日賽事的進場人數為10366人，然而今年在洲際主場開幕戰再戰統一獅，觀眾人數下滑為9659人，是球隊近5年主場開幕戰首度沒有破萬，兄弟去年平均7143名觀眾進場，排在桃猿的7590人之後，今年球隊目標場均觀眾人數7500人，能否達標有待觀察。

Lamigo桃猿將在明天進行桃園主場開幕戰，對手為統一獅，目前預售票已賣出6000張，這也是去年戰績墊底的桃猿，繼2011年3月11日後，再度在平日進行主場首戰（該役觀眾人數6596人）。統一獅本季主場開幕戰則訂在4月4日，於台南球場對戰富邦悍將。

(中時電子報)