大阪王將餃子專門店南部首插旗 征服老饕的心
六角國際集團繼代理日本「銀座杏子豬排」後，成功的國際餐飲經營實力又再次獲得日本品牌的肯定，取得「大阪王將」餃子專門店的代理經營權。選擇以多樣化著名小吃勝地的台南做為首插旗啟航站，期以日式中華料理精神的連鎖品牌在此打造出日本親民新食代！
「大阪王將」在日本已有超過350家分店，在東協地區與中國、香港、新加坡等地都能見到分店，為知名國際連鎖品牌；今年與六角國際聯手把版圖拓展到台灣，預定3月28日在台南西門新天地盛大開幕。其中招牌料理除耳熟能詳的元祖燒餃子外，還有明星產品天津飯與韭菜炒豬肝等日式中華料理。
六角國際表示，早晨備料後就是餃子職人一天的開始，為了不讓餃子連接口有縫隙，包的時候用一定的力道去捏同樣形狀，且為了不讓皮的厚度不平均，堅守一折包法，只按壓一折，直接讓餃子口感整體提升。
六角國際並指出，另鐵板溫度更是餃子職人最重視一環，因餃子食材與溫度會因為不同日子與時間改變，所以煎餃子時會些微調整鐵板的溫度與水分。中途打開蓋子看煎的顏色是絕對禁止的，煎的程度是靠耳朵聽聲音去判斷，這是需經過長時間訓練與經驗累積才能成就的扎實功夫。
(中時)
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