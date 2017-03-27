史丹佛學者：台灣地位未定論 在美銷聲匿跡
「意外的國度」一書的作者-史丹佛大學胡佛研究所研究員暨胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭今（27）日接受中央社訪問時指出，二戰後所謂「台灣地位未定論」議題，考證諸多美方文件，許多人從法律的角度來看此一議題，然而最終決定此問題答案的，卻是國際權力政治現實。
林孝庭表示，日本戰敗前，華府決策圈有過「台灣地位未定」的討論，美國的確在中共、台灣兩造之間「觀望」。直至韓戰爆發，華府考量現實環境，承認蔣介石所領導的中華民國政府在台灣統轄的事實，此後「台灣地位未定論」的討論在美國決策圈逐漸銷聲匿跡。
他認為，冷戰期間，面對美國這個老大哥，蔣介石處於相對弱勢的不利局面下，確實盡了最大努力，替台灣爭取外交、經濟與國家安全最大利益，也在手中沒有太多籌碼的情況下，讓中華民國這塊招牌在台灣穩定下來，這是個不容否認的事實。
「台灣地位未定論」認為臺灣的主權歸屬未定，為部分主張台灣獨立的人士所支持。主要理論依據為《舊金山和約》中，日本雖然「放棄」臺灣主權，但臺灣主權未定，有待解決。
對此，中華民國政府則主張，基於《開羅宣言》及後續《波茨坦公告》、日本《降伏文書》、《中日和約》，臺灣主權歸屬中華民國，臺灣是中華民國的領土。
(中時電子報)
關鍵字：台灣地位未定論
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