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據港媒報導，香港銀行業僱員協會今日證實，匯豐銀行資訊科技部員工收到即時解僱信，確定匯豐會對該部門進一步裁員，但未知涉及員工數、裁減模式等具體情況。

據了解，匯豐因業績欠佳，去年已表明將減省成本，維持競爭力及運作效率。

(工商)